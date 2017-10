Mónica Oltra: "Mamá, ¿sabes la fiesta de ayer? Dice la radio que no fue una fiesta, que venían a chillarte"

“Justo estábamos acabando de cenar, a punto de irnos a la cama, y el mayor me dijo: 'mamá, mira, que hay una fiesta'. Y yo pensé, 'pues aún quedan semanas para Halloween, sí que se adelantan'”. Pero no era una fiesta, era un escrache de una decena de ultraderechistas, así que inmediatamente Mónica Oltra apartó a sus niños de las ventanas. La vicepresidenta valenciana ha relatado, “ya más tranquila”, en Hoy por Hoy cómo ha vivido este acoso en su propia casa, y cómo lo han vivido sus hijos. En especial, el pequeño, que anoche se acostó con esa idea de la fiesta aún en la cabeza y que esta mañana se ha enterado, por este mismo programa, de que no se trataba de ninguna celebración. “¿Sabes la fiesta? Dicen que no fue una fiesta, que venían a chillarte”, ha contado Oltra que le ha dicho el pequeño, al que, de todas formas, quería explicar lo sucedido. “Nos hemos conjurado los tres a que en democracia estas cosas no se hacen. Y vamos a defender la libertad y vamos a ir al cole con la cabeza bien alta”, ha explicado la vicepresidenta valenciana, que ha declarado estar “contenta de que se hayan enterado por la SER, por la radio, porque esto también es ser demócratas”.

En opinión de Oltra, los autores del escrache, muchos encapuchados pero otros no, tenían un objetivo muy claro. “El mensaje era sabemos dónde vives y dónde está tu familia. El objetivo es un mensaje bien claro: sabemos dónde vive tu familia, sabemos cómo podemos hacerte daño”, ha explicado la vicepresidenta valenciana, que ha contado que sus propios vecinos llamaron a la policía al ver a las puertas de su casa a José Luis Roberto, de España 2000. “Es un personaje muy conocido, los vecinos llamaron a la policía en cuanto lo vieron. Un personaje peligroso, que forma parte de la extrema derecha y de los fascistas, porque hay que llamarlos por su nombre: gente que se cree en derecho de agredir a los demás porque no comparten sus ideas”.

Mónica Oltra ha confirmado, además, que ya anoche recibió sendas llamadas del president de la Generalitat Valenciana, de Ximo Puig, y también del delegado del gobierno en esa comunidad, Juan Carlos Moragues. “Tuve una conversación edificante con el delegado, coincidimos en que la diferencia está en ser demócratas o no ser demócratas, ahí se dividen las aguas, y todos los partidos tienen que decidir dónde se sitúan”, ha relatado Oltra que, hace tan sólo unos días, había reclamado la dimisión del delegado del gobierno por su actuación del 9 de octubre cuando varios manifestantes fueron agredidos por grupos de extrema derecha. “El delegado ha reaccionado, afortunadamente. La extrema derecha en Valencia siempre ha tenido este envalentonamiento, pero ahora están especialmente envalentonados. Hay que preguntarse qué estamos haciendo para que se sientan impunes. Ha habido 13 detenciones [relacionadas con el 9 de octubre], se está reaccionando. Por la conversación de ayer con el delegado creo que se está dando cuenta de la dimensión que tiene. Todo el mundo tiene derecho a un error de cálculo, a haber minimizado una situación gravísima, pero me parece que se ha dado cuenta de una situación que se les había ido de las manos y que están intentando reconducirla”, ha defendido Oltra, que ha añadido que “a las personas también hay que darles margen a rectificar aunque en un primer momento lo minimizaron. Vamos a esperar a ver qué pasa”.

