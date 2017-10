Mery Arango: "Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, pero no soy más fuerte, sino más afortunada"

Este jueves, 19 de octubre es el día mundial contra el cáncer de mama, el tumor más frecuente en mujeres de todo el mundo. Una de cada 8 mujeres recibirá en su vida este diagnóstico.

Hemos conversado un rato con cuatro personas que luchan contra esta enfermedad desde distintos frentes.

María Herrera, especialista en ginecología y Jefa de la Unidad de Mama del Hospital Clínico Universitario de Madrid: "Es una enfermedad que irrumpe como un mazazo; actualmente el abordaje multidisciplinar es la clave en la cura del cáncer de mama".

Maria Eugenia Olivares, psico oncóloga que trabaja también en el Hospital Clínico de Madrid: "Es una enfermedad que no solo afecta a la persona que la padece sino a todo su entorno. La sensación de vulnerabilidad es tremenda, nunca crees que te pasará a ti".

Mary Arango, farmacéutica que ha superado un cáncer de mama: "Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, pero yo no me siento más fuerte, sino más afortunada una vez superada la enfermedad".

Natalia Enseñat que, tras superar un cáncer, ha decidido cruzar el Atlántico a vela con otras cuatro compañeras que también han superado esa enfermedad. Ellas forman Ocean Dream: "cuando superamos un cáncer te planteas toda tu vida y en mi caso surgió este proyecto que aúna mi pasión por el mar y la lucha contra el cáncer".

Para colaborar con la causa entra en oceandream2017.com

