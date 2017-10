Los oyentes vuelven a opinar sobre el desafío catalán en 'La Ventana'

Este jueves en 'La Ventana' hemos vuelto a preguntar a los oyentes sobre cómo ven, viven y sienten la actual situación entre Cataluña y el resto de España. Desde Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia o la propia Cataluña, decenas de ciudadanos anónimos nos han contado su visión sobre el desafío soberanista y sus consecuencias.

Por ejemplo, Marga, una burgalesa esposa y madre de catalanes, ha afirmado encontrarse "preocupadísima y perdida" por el ruido existente y la dificultad de encontrar la verdad. "Todo esto me afecta en mi vida personal. Estamos en un círculo del que no sé como vamos a salir", ha dicho también antes de añadir que "me paso la vida defendiendo a Cataluña en Burgos y a la meseta en Cataluña".

Francisco, vecino de Sevilla, ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "No se vaya usted a bruselas, vaya a Barcelona y hable con esta gente. Esto lo tiene que arreglar él y si no puede arreglarlo, que se vaya", ha sentenciado.

Desde la localidad barcelonesa de Malgrat de Mar, Ana ha exigido que se deje votar y ha recalcado la preocupación y el miedo de su entorno por la actual situación. Por su parte, Javier, un independentista que reside en Valencia, ha recordado que estamos ante un movimiento pacífico y ha alertado sobre la apropiación de los símbolos : "Cuando alguien se apropia de la Constitución, lo que hace es romper el consenso".

Desde la recientemente castigada Pontevedra, Paz ha dicho vivir la situación como "damnificada" y ha contado su experiencia sobre el boicot a Cataluña: "Yo soy comercial y veo a mucha gente que no quiere comprar productos catalanes. Al final, sin comerlo ni beberlo, los de abajo somos los que más vamos a sufrir las consecuencias".

"Esta inactitud de los gobiernos ha servido para romper algo que cuesta mucho de construir y que es la convivencia", ha comenzado diciendo Marga, que ha llamado desde Barcelona. "Hay unas identidades catalana y española muy respetables, pero lo que también hay es una mayoría que lo que queremos es vivir bien, decentemente y sin tener que vigilar que el de al lado piense diferente".

