MARTÍNEZ-MAILLO, EN LA SER

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reúne este sábado de forma extraordinaria al consejo de ministros para activar el artículo 155, pero el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado en una entrevista en Hoy por Hoy que aún hay tiempo para el diálogo y para frenar la intervención de Cataluña. “Hasta que se celebre el pleno [del Senado], Puigdemont puede rectificar, puede volver a la legalidad constitucional, convocar elecciones, y siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, siempre hay margen”, ha explicado Maillo, que ha acusado al president de la Generalitat, de “obligar” al gobierno a recurrir al 155 “por su empecinamiento y el de sus socios independentistas”. En esta línea, Fernando Martínez-Maillo ha criticado la respuesta de Puigdemont al requerimiento del gobierno. “Decir que la declaración unilateral de independencia no se ha votado es una obviedad. Se le preguntaba si él o alguna autoridad habían declarado esa independencia. Una pregunta sencilla a la que podía haber contestado que no”, según el coordinador popular, que ha advertido, en cualquier caso, de que el 155 “no es una fórmula mágica, tiene sus dificultades. Por eso nunca se ha aplicado. Hay que hacerlo con prudencia, de forma temporal pero, sobre todo, eficaz”. Maillo ha explicado que “el objetivo último es que tiene que haber elecciones” y, sobre el contenido concreto de las medidas que mañana va a aprobar el gobierno en un consejo de ministros extraordinario, no ha querido dar demasiados detalles. Sí ha confirmado que “es complicado que la seguridad quede en manos del gobierno de la Generalitat después de lo que hemos visto”, preguntado sobre si esas competencias seguirían en manos de los Mossos tras la activación del artículo 155.

Fernando Martínez-Maillo ha explicado, además, en esta entrevista por qué el gobierno no ha echado mano hasta ahora del 155. Según él, “porque había que cargarse de razones”, ante la opinión pública y, también, ante la oposición política. “Hoy ya nadie discute que el estado de derecho está cargado de razones para aplicarlo, y el PSOE tampoco”, ha asegurado Maillo, que ha descartado que Rajoy vaya a contar con Pablo Iglesias en la aplicación de este artículo de la Constitución. “Él mismo se ha excluido de cualquier acuerdo constitucional con el gobierno y con Rajoy. Está más cerca de los independentistas”, ha defendido el coordinador del PP, que no ve razones para consensuar la puesta en marcha “de la respuesta ante el desafío independentista con un partido que pide un referéndum pactado. Ahí no podemos entrar, sería dinamitar la Constitución. Para hablar de eso, no tendría sentido”.

Comentarios