Juan Mir: "Si Joan no gana aquí, será en Malasia, y si no, en Valencia"

Juan Mir, padre del piloto de Moto 3, Joan Mir, ha pasado por El Larguero. Este domingo Joan tiene el segundo ‘match ball’ para convertirse en campeón del mundo de Moto 3: “Posiblemente yo esté más nervioso que Joan, los nervios los intento llevar intentando no pensar en lo que estamos viviendo. Le comenté que si fuera posible cerrarlo en Japón a mí me haría un gran favor, por el viaje, horas de vuelo, todo sería más fácil para mí, ahora si es posible yo no quiero ir a Malasia, ya quiero ir para Mallorca que me espera mi familia, y a ver si podemos disfrutar del título”.

Como el propio Juan Mir ha admitido, Joan lo tiene muy de cara: “La verdad es que las cosas pintan muy bien, pero cerrar un mundial no es tan fácil, lo tenemos bien, el tema es estar tranquilos, si no se puede aquí, será en Malasia, y si no en Valencia. Lo mejor es que esté tranquilo, porque pensarlo mucho puede propiciar algún error”.

Joan Mir liderando en los libres de Phillip Island / Mirco Lazzari gp (Getty Images)

Como es habitual el camino hasta la buena situación actual de Joan Mir no ha sido un camino de rosas: “Para nada podía imaginar esto. Empezamos como un juego porque Joan lo probó y le gustó, iba progresando, si no, no hubiéramos seguido porque el sacrificio de tiempo y dinero al principio es total. Yo no podía decirle esto se ha terminado, pero si hubo momento muy tensos en los que estuvimos a punto de tirar la toalla porque estábamos muy solos. En este momento te das cuenta que nos ha salido bien”.

Comentarios