Coixet sobre Cataluña: ''Se te queda un mal cuerpo de cojones"

En plena crisis de urgencia del gobierno de Rajoy, se inaugura en Valladolid, la Seminci, con La librería, una película dirigida por Isabel Coixet, directora catalana, sobre una estoica mujer que abrió una librería en un pequeño pueblo británico, pese a las amenazas de las fuerzas vivas de la localidad. "Esta es la película más autobiográfica", reconocía una Coixet emocionada y tocada por todo lo que está viviendo en Cataluña.

Como el personaje protagonista de su película, asegura haber sufrido insultos y amenazas por posicionarse sobre el referéndum catalán. "Se te queda un mal cuerpo de cojones, te quedas temblando", explicaba la directora que ha denunciado la presencia de gente en la puerta de su casa de Barcelona.

"Yo no quiero ser voz de nadie, hablo por mí y no pretendo nada; pero estas dos cosas, vivir en una sociedad donde te insultan o te abrazan, te crea un síndrome y cuando alguien se me acerca yo ya no sé si me va a insultar o me va a abrazar", reflexionaba Coixet.

Firmante del manifiesto publicado en el diario EL PAÍS, junto con otros intelectuales como Javier Cercas o Juan Marsé donde se pedía un referéndum pactado, Coixet lleva contestando a las preguntas sobre la situación catalana desde hace meses con cierto hartazgo: "Cuando ves lo que pasa en el mundo puensas en cómo podemos vivir este ambiente tan enrarecido cuando no están pasando aquí cosas tremendas. Lo peor es la incertidumbre, el qué pasará hoy y que nadie ve la luz al final del túnel. Es muy difícil vivir en una sociedad así".

De todas sus películas La Librería es la más clásica de todas. Un drama de época en el que Coixet homenajea a los escritores y a los libros, sobre todo los de Ray Bradbury. Precisamente la cinta está basada en el libro de Penelope Fitzgerald, autora a la que Coixet tenía muchísimas ganas de adaptar. Pero no es la primera vez que lleva a la gran pantalla una novela, ya lo hizo con Elegy, basada en el Animal moribundo de Phillip Roth. "Era una novela menor de Phillip Roth, con lo cual era todo más fácil, incluso se podían cambiar cosas", decía Coixet que rechazó la dirección de Pastoral americana, uno de los grandes títulos del escritor estadounidense.

Como el personaje de la librera, que interpreta la actriz Emily Mortimer, Coixet insiste en que hay que decir las cosas cuando suceden, no callarse. "Yo siempre he dicho las cosas que he pensado, nunca me he callado, aunque por eso me haya sentido señalada, ahora más que nunca". Tampoco se ha callado sobre el escándalo Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado por decenas de actrices de abuso sexual y violación. "Se ha abierto la caja de pandora. Hay muchos como él en la industria".

