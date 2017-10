Todos nuestros comportamientos, incluso los más naturales, están normalizados y sometidos a reglas escritas o no que rigen la sociedad en la que nos movemos, decía el sociólogo Erving Goffman, que comparó la interacción en la vida cotidiana con el teatro. El choque entre lo que realmente pensamos y cómo lo presentamos e interpretamos en sociedad es el punto de partida de Sally Potter en The Party, película que la directora británica ha presentado en la SEMINCI de Valladolid.

"Vivimos tiempos en que la verdad se ha vuelto relativa, la gente ya no sabe en qué confiar. De ahí todo ese fenómeno de las fake news. Pero no solo es eso, también lo vemos en la manera en que la gente publica sus fotos en Instagram o Facebook. Se presentan a sí mismos como les gustaría ser o como quieren ser vistos, no como son en realidad. Todos actuamos continuamente y eso genera una especie de melancolía. Esta película no va sobre Internet, pero sí en parte de esa atmósfera en la que cuesta distinguir qué es verdad y qué no lo es", explica la directora defendiendo la teoría de Goffman y aplicándola al guion de su nueva película.

The Party es una tragicomedia que ocurre casi en tiempo real. Un grupo de amigos se reúne en casa de una de ellas, que acaba de ser nombrada ministra de Sanidad. Todos son progres, intelectuales, confían en la sanidad pública universal, en la democracia; pero distintos sucesos y revelaciones harán que se comporten manera inesperada. "Buscaba el humor que surge cuando enfrentamos lo que alguien dice y lo que de verdad piensa. No es hipocresía, sino la realidad de lo que somos. Por eso, quería crear una situación en la que estos personajes no se pudieran esconder de la verdad".

Una pareja de lesbianas que discuten de feminismo, un marido pusilánime e infiel, un banquero con ganas de éxito, un hippy alemán obsesionado con la meditación, una nihilista convencida y la política perfecta son los personajes que se quitan la máscara durante una fiesta. De las cuitas y discusiones de todos ellos, Potter contrapone el idealismo de una generación de clase acomodada intelectual y de izquierdas, con los pocos resultados de ese compromiso político, incluso en el caso del feminismo.

"El feminismo es el movimiento político más poderoso del último siglo. Nos ha enseñado algo que está en esta película, que lo personal es político. Pero el feminismo no puede serivr para emoderar a las mujeres para que compren ropa, sino para mucho más. No hay que perder de vista la cuestión económica de la desigualdad", decía la directora.

Cuenta Sally Potter que comenzó a escribir la película después de las elecciones británicas que ganó Cameron a Miliband. "Los dos partidos decían que eran de centro. Evidentemente, ninguno decía la verdad". En ese clima de máscaras -que diría nuestro Goffman-, de verdades a medias y manipulaciones, Potter configuró un guion que desnuda a la clase política británica, sobre todo a la vieja izquierda. Un laborismo alejado de sus votantes, lo mismo que el socialismo europeo, al que la directora da un tirón de orejas.

"Desde que terminé el guion hasta ahora la política británica ha cambiado muchísimo. Ahora la izquierda tiene a Corbyn, un líder bastante veterano, pero que es adorado y seguido por muchísima gente joven, como si fuera una estrella de rock. También hemos sufrido el Brexit, que ha dividido a la sociedad de una manera tremenda", contextualizaba Sally Potter.

The Party ha sido recibida con aplausos en Valladolid, quizá por algunas similitudes con la clase política española o por su humor elegante y las grandes interpretaciones del reparto formado por Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Timonthy Spall, Cillian Murphy, Emily Mortimer, Cherry Jones y Bruno Ganz.

