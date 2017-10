Florentino Pérez, en El Larguero: "Cristiano ha sacrificado su vida por esto"

Pura felicidad. Así se podría definir el estado de Florentino Pérez durante su entrevista en El Larguero de la Cadena SER después de que el Real Madrid arrasase en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA que se ha celebrado este lunes en Londres.

"Hemos hecho una buena temporada y el mundo del fútbol nos ha hecho un reconocimiento que es difícil repetirlo, es imposible estar más satisfecho", le ha dicho a Manu Carreño. "Es el mejor momento desde que estoy en el Real Madrid sobre todo a nivel de títulos", ha reconocido.

Sobre su estrella, Cristiano Ronaldo, ha explicado que le ha dicho "que es el mejor, por segunda vez es 'The Best' y en breve lo será por quinta vez del Balón de Oro". El presidente se ha deshecho en elogios hacia el luso: "el mérito que tiene Cristiano... esa obsesión por mejorar, ese esfuerzo y ese sacrificio durante tanto tiempo, eso es muy difícil, me recuerda a Rafa Nadal".

JOHN SIBLEY (Action Images via Reuters)

Piensa el máximo mandatario blanco que su delantero "es muy completo, no es solo el talento e inteligencia... hay que valorar su esfuerzo y sacrificio, vive solo para el fútbol, ha sacrificado la vida por esto y creo que está a la altura de Alfredo Di Stéfano".

