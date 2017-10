Zidane: "La grandeza de este club es intentar conseguir cosas importantes, está en nuestro ADN"

Zidane pasó por los micrófonos de El Larguero después de recibir el premio 'The Best' a mejor entrenador del año 2017: "Es un premio importante y es la misma sensación que cuando eres jugador".

Habló sobre el protagonismo madridista en los premios: "Yo creo que es muy merecido, lo que consiguieron los jugadores, lo que conseguimos todos, creo que es importante, hay mucho talento, pero detrás de todo hay mucho trabajo también, estamos aquí para intentar conseguir cosas importantes, es la grandeza de este club, está en nuestro ADN".

Zidane posa sonriente con el trofeo 'The Best' a mejor entrenador del 2017 / Sandra Montanez - FIFA (FIFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo fue el mayor protagonista de la jornada tras ganar su segundo 'The Best' a mejor jugador del año. Sobre él, Zidane solo tiene buenas palabras: "No tiene techo. Es verdad que siempre quiere mas y es impresionante, hay que felicitarle, es muy merecido. El balón de oro, también para él, sí. Lo que ha hecho habla por sí mismo. Es impresionante lo que ha conseguido hasta ahora".

Como entrenador, humildemente, admite tener "muchas cosas que mejorar en esta labor muy difícil", y dice no tener siempre una sonrisa en la cara: "Intento tener siempre una sonrisa. Ahora mismo estoy contento porque estoy disfrutando, pero no puede ser todos los días porque como entrenador hay que pensar que no es fácil, y no es todos los días. Es lo que soy, no me estoy inventando nada, soy como soy".

"No, no he visto a Lineker por aquí", dijo un risueño Zidane, que concluyó: "Mi mujer es muy importante, su apoyo, la verdad es que la vida es la familia, la familia es lo mas importante".

Comentarios