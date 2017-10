Álvaro García Ortiz: "No podemos conectar ninguno de los incendios"

Cuando se ha cumplido una semana ya de los incendios que han arrasado Galicia, el fiscal delegado de Medio Ambiente en esa comunidad autónoma, Álvaro García Ortiz, ha insistido en Hoy por Hoy en que “sigue siendo pronto” para dar por hecho que los fuegos fueron intencionados, como ha hecho la Xunta desde el primer momento. “Todavía es pronto. La investigación de incendios es muy laboriosa, muy complicada. Hasta que no seamos capaces de detectar los puntos de inicio de cada incendio, es pronto”. El fiscal ha descartado, además, la posible existencia de una trama organizada tras estos fuegos, en contraposición a la postura del gobierno gallego, que viene hablando desde hace una semana de “terrorismo incendiario”. “Vamos paso a paso con cada una de las posibles fuentes. Con lo que tenemos no podemos conectar ninguno de los incendios que estamos investigando”, ha asegurado Álvaro Ortiz, que ha advertido de que “hay que enfocarlo hacia el lugar adecuado y no desenfocar nuestros esfuerzos”, y ha atribuido la actitud de la Xunta a una posible intención de “magnificar un suceso, colocando la palabra terrorismo”.

El fiscal delegado de Medio Ambiente ha explicado que lo fundamental, ante estos incendios, pasa por “descartar algunos imaginarios que circulan, imaginarios como la madera, la recalificación urbanística, que son circunstancias ya superadas”. En su opinión, “nos enfrentamos a otro tipo de problemática”.

