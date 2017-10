"Creí que a mi edad mi futuro laboral no podía cambiar. Pero en Holanda he recuperado la ilusión"

"He sido uno de los afortunados que durante la crisis he tenido trabajo y he podido sobrevivir a un ERE en una empresa pública", comienza Sixto su relato. Él "Después de más de 7 años sin subidas y sin opciones ninguna a promoción" decidió irse a vivir a Holanda. "A mis 48 años pensaba que mi futuro laboral no podía cambiar mucho, pero este verano a través de las redes sociales, me llegó una oferta de trabajo que no podía rechazar", nos cuenta. "Parece que en los países donde cuidan a los trabajadores de verdad, y los sueldos son dignos, siguen existiendo oportunidades para la gente que ha acumulado conocimiento y experiencia a lo largo de los años, que creo que aporta mucho valor a las empresas, aunque en España a mi edad ya no te consideren "rentable". He dejado en España lo poco que tenía y me toca empezar de cero, pero con las perspectivas que ofrece este país, la vida se presenta con añoranza por lo dejado atrás, y con una sonrisa mirando al futuro que ya ha empezado", concluye.

