CCOO inicia 'Precarity war', una campaña para combatir la precariedad laboral

Alrededor de 1.200.000 de trabajadores y trabajadoras en España, sufren condiciones precarias en su entorno laboral, según datos de Comisiones Obreras (CCOO). Acaban de poner en marcha la segunda parte de una campaña llamada Precarity war (Guerra contra la Precariedad) que tiene como objetivo visibilizar y denunciar situaciones concretas de trabajdores de ámbitos muy distintos. Van de los vigilantes de seguridad, a trabajadores de servicio de ayuda a domicilio, comida rápida o dependientas, entre otros.

Santiago Cubero, portavoz de CCOO, se ha asomado a La Ventana para hablar sobre esta campaña, y sobre la precariedad laboral. Lo primero que tratan es de hacer "llegar a los representantes sindicales las quejas y todas las demandas que hacen", aunque dice que es muy e es vencer al miedo aunque destaca que las denuncias que se hacen en la página web son anónimas. De todos modos, Cubero alega a la unidad "ante el miedo la gente tiene que unirse. No son ellos solos los que tienen el problema" y destaca que es la parte más importante para poder superar la precariedad ya que "no son ellos solos los que tienen el problema. Unidos pueden hacer cosas para cambiar" pero si no denuncian es muy difícil que se pueda cambiar esta situación "tienen que denunciar, tienen que dar ese primer paso y dirigirse al sindicato" y que entonces seran ellos quienes alzarán "la voz en su defensa".

Las profesiones más afectadas por la precariedad laboral son los becarios y las camareras de piso, según afirma Cubero en La Ventana, pero recuerda que "la precariedad se ha instalado dentro de nuestro mercado" y que hay muchos afectados, entre ellos "informáticos, dependientes, vigilantes de seguridad", entre otros, tienen "unas condiciones laborales que están a años luz del resto de sectores". Los informáticos, por ejemplo, se encuentran presionados y cobrando entre "10.500 y 13.500".

Aunque Cubero aboga por la unidad resalta que no es lo único en lo que pueden apoyarse, que necesitan "políticos que tengan una mirada más allá de lo económico, que vean y que potencien leyes que apoyen el diálogo social, el mercado de trabajo" y que "fomenten la subida de los salarios y acaben con estas condiciones" que, a veces, son tan drásticas que "les obligan a cambiar sus condiciones de vida."

Comentarios