Nuria Marín: "Si Puigdemont convoca elecciones esto corta absolutamente el 155"

La alcaldesa de L’Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, ha defendido en Hoy por Hoy que la única solución posible a un tema “que está llegando demasiado lejos” es la convocatoria de unas “elecciones normales”, es decir, unas elecciones convocadas por Puigdemont sin que el 155 llegue a aplicarse. Con ese objetivo, ha asegurado Nuria Marín, trabaja todo su partido, el PSC, que, según ella, no está dividido. “No estoy preocupada, sinceramente, por este posible desgarro. Estamos haciendo lo que consideramos mejor para poder salir de esta situación y decirle a Puigdemont que convoque elecciones. En eso no hay ninguna grieta, ninguna fisura, todos los miembros del Partido Socialista entendemos que es la solución que puede aportarse en estos momentos”, ha defendido Marín, que ha animado a un esfuerzo en ese sentido, a un esfuerzo para evitar la aplicación del 155. “No he oído a nadie del Partido Socialista que quiera que se active el 155 y, en estos momentos, todas nuestras energías se tienen que dedicar a evitarlo y a que Puigdemont convoque elecciones”.

En su opinión, ese adelanto electoral sería suficiente para frenar la intervención de Cataluña por parte del Estado. “Creo que una vez convocadas las elecciones por parte del president, enmarcado en la ley que tenemos, desde mi punto de vista esto corta total y absolutamente el 155. Volveríamos a la legalidad, que es lo que todos pretendemos. Que Cataluña vuelva a la legalidad, que es lo que se rompió los días 6 y 7 de septiembre en el parlament. Con esa convocatoria se restablece la legalidad”, ha insistido la alcaldesa, para la que "sería una mala noticia" que llegara a votarse la activación del 155 en el Senado, por lo que ha evitado decir qué haría ella. Sí ha manifestado que, sea cual sea el sentido de su voto, José Montilla, el único miembro del PSC que tendrá que pronunciarse en la cámara alta, "va a tener todo mi apoyo".

Nuria Marín ha calificado, además, como un "error" la posibilidad de que, como ha amenazado, Ada Colau rompa su acuerdo de gobierno con el PSC en el ayuntamiento de Barcelona por el apoyo del PSOE al gobierno en la aplicación del 155. Los líderes locales del PDeCat y de Esquerra, en un artículo conjunto en La Vanguardia, ya se han ofrecido a garantizarle estabilidad municipal el resto de la legislatura si se materializa esa ruptura. Marín ha señalado que “me parecería un error. La alcaldesa tendrá que valorar qué prefiere, si continuar con un gobierno de izquierdas o pactar con la derecha, que es lo que representa el señor Trias”.

