Rafael Moneo: "A mis 80 años, no dejo de aprender, todo me interesa, todo lo pregunto"

Es casi imposible que alguien no haya pisado un edificio imaginado por el arquitecto Rafael Moneo. La estación de Atocha, la Casa Consistorial de Murcia, el Museo de Arte Romano de Mérida, el palacio de Congresos de Toledo, el recinto ferial de Cuenca, la Fundación Miró en Palma... es la obra inabarcable de alguien a quien sus contemporáneos y discípulos definen como un maestro y un mito vivo.

"Asusta pensar que lo que uno ha hecho suponga consenso en gente tan diferente. Muchos de los premios que he recibido han sido muy satisfactorios, en muchos de ellos no había ni pensado como el Praemium Imperiale que otorga la familia real japonesa; pero te hacen ver el peso de lo dilatado de mi carrera", confiesa el maestro.

Empezó a trabajar, en los años 60, con algunos de los mejores arquitectos de su época, gente como Sáinz de Oiza o el danés John Utzon, el autor de la ópera de Sydney: "No dejo de aprender, de todo me gustaría saber, todo me interesa, todo lo pregunto. En la gente hay distintos medios de conocimiento. Tengo la sensación de haber visto mundo desde posiciones muy diversas".

La vida de los edificios

Rafael ha publicado 'La vida de los edificios', libro en cuyo prólogo nos cuenta que un edificio revela el modo de ver el mundo de sus creadores: "Uno vuelca tanto esfuerzo en ejecutar un edificio que los arquitectos tendemos a pensar que los edificios son nuestros. Pero los edificios tienen su propia vida, aunque lleven algo del arquitecto"

"A la gente se llega mucho con lo que uno hace como arquitecto. Pero también es verdad que mi obra queda y mis conocimientos quedan un poco diluidos una realidad más amplia, que va más allá del círculo de la arquitectura. Este libro puede interesar a gente curiosa que quiera conocer más sobre mi obra y la arquitectura en general", nos cuenta.

El arquitecto enólogo

Otra de las facetas de Rafael, por la que también ha sido premiado, cómo no, es hacer vino. En el año 2007 se embarcó en esta aventura: "Uno de mis objetivos en los años que me quedan de vida es hacer un vino que deje a mi familia en buen lugar. El vino acompaña mucho, no conozco a nadie que haga vino que sea mala persona", bromea.