Los mercados de siempre se reinventan para sobrevivir

Mucha gente ha dejado de comprar en los comercios tradicionales, las tiendas de barrio o mercados para hacerlo en los supermercados de cadena. Es un fenómeno imparable y, aunque en cierto modo natural, no nos detenemos a pensar en profundidad qué supone que nuestros barrios cambien tanto. En Madrid, en la década de los 80 (hace unos 30 años) había alrededor de 100.000 tiendas tradicionales, de las de siempre. Ahora esa cifra ha menguado hasta llegar a apenas 23.000. Y cuando hablamos de mercados no hablamos únicamente de un sitio en el que llenar el carrito de la compra sino de un lugar de encuentro, de confianza, con mucha importancia a nivel social y donde se hace mucha vida.

Cada vez los mercados llevan a cabo iniciativas más interesantes para fomentar las visitas y evitar terminar desapareciendo… Un buen ejemplo es el Mercado de Antón Martín, un lugar que sigue muy vivo y en el que no faltan las ideas de los comerciantes para atraer más público. ¿Su última ocurrencia? Crear un calendario solidario para ayudar a los niños con cáncer de la Fundación Aladina.