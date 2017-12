Los mejores documentales musicales del año para Sofá Sonoro

'American Epic'

Si Jack White convenció a Neil Young para grabar en una vieja cabina, puede convocar a quien quiera para someter a las canciones a una prueba; recuperar antiguos sistemas para registrarlas. Con Robert Redford como cómplice, en tres capítulos y con información generosa, American epic nos cuenta un tramo y unas circunstancias muy importantes dentro de la música americana.

'American Valhalla'

En términos de convivencia, un músico es como cualquier otra persona, congenias o no congenias. Y cuando se acierta, no importa que las generaciones sean distintas. Y así fue cómo Josh Homme sedujo a Iggy Pop. ¿O fue al revés? Tras cartearse grabaron un disco en el desierto (por cierto, muy bueno) y salieron de gira. Lo suyo se resume en una palabra: química. Y rock n´roll.

'Chasing trane': The John Coltrane documentary'

Sólo por escuchar la voz de Denzel Washington como narrador de la historia de John Coltrane, ya vale la pena sentarse en la butaca de un cine (o cómodamente en casa) para ver este documental. Con tratamiento de clásico, en forma y fondo, entiendes porqué su figura ha trascendido a tal nivel, que gracias a su aportación, han nacido otros saxofonistas gigantescos como Kamasi Washington, de quien gozamos en presente continúo.

'Faithfull'

Si antes de ver esta cinta, nos dicen que la vida de Marianne Faithfull se puede resumir en una hora, a quien nos lo cuenta, les decimos que están locos. Sin embargo, después de asistir al pase, reconozco que sí es posible. Y entonces, ¿cómo se las ha ingeniado Sandrine Bonnaire para hacerlo? Pues simplemente, hurgando más en la persona que en la artista, jugando con el pasado y con el presente, y sobre todo, gracias a la gran complicidad y el humor que hay entre ellas.

'Liberation day'

¿Qué hace un grupo esloveno con imagen provocativa planeando una gira en Corea del Norte? Muy fácil, nada menos que meterse un lío. Una vez metidos en harina, intentan salir airosos de la encrucijada. Tras sortear a burócratas y censores, llegar a acuerdos que nunca imaginarían, logran el objetivo: es el primer grupo occidental que toca allí. Bajo sus normas, pero lo hacen.

'Queercore: how to punk a revolution'

Después de la lección de estilo y humana en The punk singer, el documental que trataba la escena riot grrrl con Kathleen Hanna de Bikini Kill como epicentro, a partir de un discurso veraz y la narración en primera persona de una extraña enfermedad, Queercore: how to punk a revolution tiene otro hilo conductor interesante y complementario. Con frentes abiertos a nivel social, no toca tanto la fibra sensible como aquél, pero como radiografía de una escena, es perfecto para hacerse a una idea.

'Residente'

Lo primero que te preguntas con este documental es cuánto dinero les ha podido costar llevar a cabo una empresa de esa envergadura. Vetado en su país, Residente se puso un reto antes de iniciar la aventura; explicar de la mejor manera un viaje en el que él y su entorno va a resolver dudas acerca de su ADN. De ese modo, puede volver a su Puerto Rico natal con dos temas resueltos, un disco que hacía tenía tiempo que tenía en su cabeza y la conciliación consigo mismo.