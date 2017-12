Feliz Navidad.... punk

Con la vista puesta en los históricos The Ramones recorremos algunos mensajes revolucionarios que entre los años 70 y 80 llegaron en forma de canciones punk. Escuchamos a Jello Biafra, que fue el líder de los Dead Kennedys. Para algunos, el padre intelectual del movimiento punk. Pese a sus letras críticas con el american way of life y la política estadounidense, el grupo se separó entre acusaciones de no repartir con justicia los derechos de autor y polémicas sobre la cesión de sus canciones para un anuncio publicitario de pantalones vaqueros.

También suenan Mojo Nixon, que colaboró con Biafra poco después de grabar un disco entero con provocativas versiones que tituló "Navidades Cachondas"; Sonic Youth, la principal apuesta del sello SST con quienes acabaron enfrentados de nuevo po cuestiones de dinero; y Fugazi, un buen ejemplo de que se puede ser coherente con el mensaje y la demostración de que fijar el precio de los conciertos en 5$ y negarse a vender tus discos por los conductos habituales, hace mucho más difícil sobrebivir en el mundo de la música.