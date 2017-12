¿Feliz?... Navidad

Decir Navidad es decir familia, amor, paz, ilusión y buen rollo. Pero, ¿qué pasa si no te gustan estas fechas? Es una realidad que la Navidad hay a quien le pone triste y la explicación nos la da la psicólogo clínica Elisa Múgica, del Centro Vitae de Zaragoza." Nuestro cerebro es como un ordenador personal que tiene muchos archivos que a veces no visitamos, son archivos de pérdidas, duelos,de ilusiones no cumplidas.Y de repente la Navidad, ese momento en el que socialmente está establecido que debemos ser felices, nuestro ordenador conecta con estos archivos que nos traen todo el dolor y tristeza que en nuestra vida hemos padecido".¿Y qué hacemos con la tristeza? La coach Carmen Terrasa nos dice que "lo primero que debemos hacer es no sentirnos culpables por estar tristes. Hay que asumir que se puede estar triste, tenemos ese derecho, y el resto debe respetarlo".

En cualquier caso, te guste o no la Navidad, te pille triste o contento, le encuentres o no el sentido, las fiestas se celebran en torno a la mesa. Pepe Solla, chef de Atlántico Casa de Comidas, cocinero con estrella Michelín, en el caso del marisco recomienda hacer la cocción con agua abundante, con mucha sal y laurel optativo. "Y en cuanto empiece a hervir sacarlo del agua y tirar algo de sal gruesa por encima dejándolo ventilar". Si nos decantamos por el jamón en el top están los jamones de la Dehesa de Maladúa, los más caros del mundo. "Hay que tener cuidado con los que nos venden. La etiqueta negra corresponde a ibérico puro y de bellota.La etiqueta roja es bellota ibérico que puede ser cruzado al 50 o 75%, la etiqueta verde es el cebo de campo y la blanca es el cebo de granja. Todo lo demás es marketing que no vale para nada" ,explica su dueño Eduardo Donato.

¿De qué sirve analizar el sentido de la Navidad, tratar de entender y controlar los sentimientos que nos despierta y preparar el menú perfecto, si no estamos listos para lo más difícil, la cena con la familia. Laura Rojas Marcos, psicóloga clínica y autora del libro " La familia" y Laura García Agustín, psicóloga clínica y directora del Grupo Clavesalud, entienden que ante el cuñado pesado podemos o bien ignorarle o bien reírle sus gracias. "Lo que está claro es que la decisión siempre es nuestra. No podemos cambiar las circunstancias de la vida pero sí la actitud y eso depende de nosotros"

Y acabamos el programa con Eva Hache que nos cuenta como es la Navidad en Suecia.