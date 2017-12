Raúl García: "Las dudas eran más externas que internas"

Victoria muy valiosa la que ha cosechado el Athletic Club en el Villamarín (0-2) ante el Betis, con la que coge aire y afronta el 2018 en una posición algo más desahogada. Hablamos con Raúl García, autor del primer gol visitante y uno de los buques insignia del equipo de Ziganda. Esto nos ha contado en El Larguero.

"Necesitábamos esta victoria, llevábamos una racha en la que estábamos haciendo las cosas, sabe mejor irnos al parón de esta forma. Las dudas son más externas que internas, el grupo confía en lo que hace. Muchas veces hay que tocar fondo para darnos cuenta, la Copa fue un palo muy gordo. La gente ha dado un plus extra y se nota", comenta Raúl.

"Esto pasa muy rápido, parece que ayer fue mi debut. Ojalá el día de mañana no sean 400 partidos sino mucho más. No podemos pensar en lo que podía haber sido, nos toca hacerlo mejor para el año que viene. Son jugadas muy rápidas, es muy difícil que el árbitro acierte, no se puede hacer mucho más. Al año le pedimos salud, que las cosas se valoran de otra manera. Ojalá Yeray vuelva lo antes posible", sentenció el navarro.