Los nuevos métodos de Design for Change aspiran a mejorar el mundo

Este nuevo modelo de educación se creó en 2009 por Kiran Bir Sethi una educadora y emprendedora social que fundo una escuela en Ahmedabad (India). Allí, Kiran, promovió un nuevo modelo basado en una educación diferente donde los estudiantes aprenden como aplicar sus aprendizajes en el mundo real a través de métodos experimentales. Para ello Kiran propone cuatro fases de trabajo: siente (mira a tu alrededor para saber qué es lo que quieres cambiar), imagina (¿cómo puedo solucionarlo?), actúa (haz lo que consideres para mejorarlo) y comparte con el resto. Se trata de un procedimiento en el que los jóvenes solos crean aquello que puede mejorar la convivencia con el resto de la sociedad.

Design for Change está presente en más de 60 países y en él participan chicos de entre 5 y 20 años. Esta iniciativa celebra todos los años un congreso en uno de los países participantes. Con el lema Better Together, este año ha sido el turno de España. El representante de nuestro país ha sido el colegio de Sta Teresa de Jesús en Salamanca. Los alumnos de 3º E.S.O han hecho un video musical con las personas de una residencia de mayores y con los chicos con capacidades diferentes de la Fundación AVIVA.

Otros de los países participantes ha sido Colombia. Los chicos han creado un método para medir el clima con el objetivo de que los niños se quiten el miedo a las ciencias y a las matemáticas. Desde Estados Unidos han intentado concienciar a los jóvenes del bulling o los suicidios y los más pequeños han creado papeleras en zonas más bajas para que puedan llegar sin dificultades.

La única ponente española es Koro Cantabrana y su hijo Alan. Alan nació con medio corazón y hace unos meses recibió un trasplante. Su madre nos ha contado que a pesar de la situación, su hijo nunca ha perdido la esperanza y que para Design for Change ha sido una muestra de lucha y de superación.

Con esta iniciativa los jóvenes entienden que todas las personas somos iguales sin importar el color de la piel, el sexo al que pertenezcas, la forma como te vistas… y que ellos, a pesar de la edad que tengan, pueden colaborar para hacer de este un mundo mejor.