Juan Echanove: “No sé si lo merezco, pero me ha llenado de alegría”

"No sé si lo merezco, pero me ha llenado de alegría". Así se expresaba el actor Juan Echanove este viernes en los micrófonos de la Cadena SER tras saber que el Ministerio de Cultura le ha concedido una de las Medallas de las Bellas Artes 2017.

Echanove, que ha dicho ser "bastante joven" como para recibir esta distinción, ha bromeado sobre el premio: "Justo estoy saliendo de un trancazo enorme y la verdad es que al principio me he asustado un poco. He pensado: A ver si han pensado que el trancazo iba a más...".

"Me viene muy bien para seguir en lo que estamos siempre: en la lucha por el teatro, en convencer a la gente de que la cultura es un bien de primera necesidad", ha afirmado el actor, que ha añadido: "El año que viene haré 40 años de carrera profesional, pero es que pretendo seguir otros 20 o 30".

Durante la conversación que ha mantenido con Carles Francino, Echanove también se ha referido al conflicto catalán: "No sé si tiene arreglo, pero si lo tiene solo puede ser en una mesa comiendo". Y ha pedido: "Que no se nos acabe el sentido del humor, por favor".