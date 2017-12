La soledad que nos invade

Mónica tiene 74 años. Viuda sin hijos. No le queda más familia que la mujer de un primo que de vez en cuando la llama para ver qué tal está y la ayuda del servicio de teleasistencia de Atenzia. Era chilena. Era porque desde que salió de su país hace 50 años siempre se sintió española. Le gustaba la cultura de tapas y bares que tenemos, los museos, las exposiciones, los espectáculos. No paraba en casa, eso sí, siempre de la mano de su marido, madrileño, al que conoció por un anuncio en el periódico y con el que se carteó durante 11 años hasta que él viajó a Chile para casarse. Le da igual que sea Navidad, ella está sola los 365 días del año. Hay semanas en las que no sale de casa y no habla con nadie. Y eso es lo que más le duele, no poder contarle a nadie cómo se siente. Aun así, es una mujer optimista, alegre que vive de sus recuerdos porque tuvo una vida plena y muy feliz...

Podría decirse que la soledad es una enfermad de nuestro tiempo. La soledad impuesta, la que no elegimos nosotros mismos. En España afecta sobre todo a mujeres mayores de 65 años. Manuel Nevado es psicólogo y nos advierte sobre la necesidad de prepararnos desde pequeños porque es muy probable que en futuro tengamos que convivir con ella. Vivir en una gran ciudad no ayuda, prácticamente no conocemos a nuestros vecinos, no charlamos con nadie que no sea de nuestro entorno cercano, incluso con el cierre de los mercados de barrio también se ha perdido esa cercanía entre personas. Tampoco recomienda que las parejas se centren en ellas mismas. Es preferible que se abra el círculo de amistades para que, como Mónica, en un futuro no vivas solo de recuerdos.

Paqui Ramos

Pilar y Guillermo se conocieron en una "cita a ciegas" y fue amor a primera vista. Ella tiene 70 años y él 41. Guillermo es uno de los cientos de voluntarios que trabaja en la Fundación Amigos de los Mayores. Una vez a la semana pasa dos horas con Pilar, pasean, juegan a las cartas, van a bailar y, sobre todo, charlan. Se apuntó a este voluntariado por casualidad pero se ha convertido en una parte muy importante de su vida. "Es como volver a tener una abuela". Y para Pilar es como un hijo. Espera con ilusión el día de visita porque sabe que eso la sacará de la rutina. Y de la soledad. Estar en la Fundación le ha permitido conocer gente y apuntarse a todas las actividades que planifican. Tiene hijos pero se siente sola porque con el trabajo, la distancia, los niños, no puede verles tanto como desearía. Pasará la Nochebuena sola, como la mayoría del año. Excepto esas dos horas del miércoles.