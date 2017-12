Poca paciencia en el Sevilla

El Sevilla ha hecho oficial en la tarde de este viernes la destitución de Eduardo Berizzo como entrenador del Sevilla. El club ha emitido un comunicado oficial en el que además ha informado que está buscando sustituto. Yago de Vega ha dicho que “ya se estaba hablando de sustitutos antes de que el Sevilla hiciese oficial la destitución de Berizzo”.

Además, ha opinado: “A mí me parecen sorprendentes este tipo de decisiones. El Sevilla es 5º en liga a dos puntos de los puestos Champions. Tiene por delante al Barcelona, al Valencia, al Atlético de Madrid y al Real Madrid, es decir, los cuatro equipo más potentes ahora mismo de La Liga”.

“El equipo está metido en octavos de la Liga de Campeones y en Octavos de la Copa del Rey, yo me imagino que el Sevilla tendrá otros motivos más allá de lo meramente deportivo para tomar esta decisión, porque puede que el equipo haya pegado un bajón o que el equipo no juegue vine en determinados momentos o que haya terminado la temporada más o menos regular, sobre todo con un juego bastante mejorable, pero el Atlético de Madrid no está haciendo mejor fútbol durante la temporada, el Real Madrid también ha pegado bastantes 'cantazos', el Barça no está haciendo el futbol más brillante y el Valencia, dentro de que está haciendo un temporadón, también ha tenido sus errores”, ha añadido el director de El Larguero.

“Igual pensaban en la directiva que el Sevilla a estas alturas tenía que estar ahora mismo líder de primera, con 12 puntos de distancia al segundo y jugando como el Brasil de los 70’… A mí me parece precipitado”, ha sentenciado.