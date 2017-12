El Madrid jugó con diez incluso antes de la expulsión de Carvajal

Tras la derrota del Real Madrid en el Bernabéu ante el Barça por 0-3, las dudas han asaltado el equipo blanco. El planteamiento de Zidane no ha sido el más adecuado, y ha quedado patente en el factor Kovacic persiguiendo a Messi por todo el campo. Manu Carreño, presentador de El Larguero, analiza y da su opinión al respecto de las decisiones del técnico galo durante el clásico que se ha disputado el sábado.

"La sorpresa en el once de Zidane fue ver a Isco en el banquillo. Pero para ver a Kovacic no puede ser. El Barça hizo el planteamiento que debe hacer un equipo solvente, un equipo que defiende bien. El Barça ha hecho su fútbol. Por encima de la decisión de sacar a Kovacic o no, el Madrid desprendió un perfume cobarde. Ha dejado al mejor jugador del equipo en este primer tercio de temporada en el banquillo, y eso es así".

"No me imagino al Barça quitando a su mejor jugador, la verdad. Quitar a Isco para poner a Kovacic es jugar con uno menos, incluso antes de la expulsión de Carvajal. En defensa, ha habido fallos clamorosos. Ramos ha jugado un mal partido, de Benzema ni hablemos, vaya pitada se ha llevado. El Bernabéu ha hablado, y ha sido muy claro. El Barça ha merecido ganar y eso es así. La Liga está sentenciada", finalizó el presentador de El Larguero.

