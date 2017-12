"La cena de Nochebuena es como una visita a Ikea: si no discutes, habrás ganado 364 días de paz"

Muy buenos días... Nos pillan ustedes recogiendo lo de anoche... Ya saben: para algunos los restos del naufragio, para otros los ecos de una feliz victoria en un territorio incierto y repleto de riesgos: la cena de nochebuena... Si han salido salido ustedes indemnes de la cena de anoche, mi más sincera enhorabuena... Deben saber que a efectos de supervivencia familiar, una cena de nochebuena equivale a lo que para una pareja supone una visita a Ikea: Si logras superarla sin discutir, ha habrás ganado, al menos, 364 días de paz.

Son las diez de la mañana, pero hoy el reloj no es lo más importante... De hecho, es lo de menos... Fuera hace frío, así que con toda probabilidad nos escuche usted desde su casa, desde la comodidad del sofá o incluso desde la cama... A estas alturas ya se habrá dado perfecta cuenta de que no yo soy Toni Garrido y probablemente haya pensado que, hombre, no es lo mismo... Pero cambiar el dial de la radio supone un esfuerzo que hoy no merece la pena... Así que, ahora que me escuchan, permítanme que les desee y que lo haga también en nombre de Toni, una muy feliz navidad.

Hemos superado juntos la nochebuena: ese momento del año en que conmemoramos que, tal día como ayer hace 2017 años... al llegar de la carpintería San José escuchó: "Pues no te vas a creer lo que ha pasado". La única noche del año en el que el pijama no se considera una indumentaria apropiada para cenar en tu propia casa, pero en cambio sí puede ser un fantástico regalo.

Las navidades, son sobre todo, tiempo de tradiciones un día de la marmota reconfortante en tiempos inciertos: Ayer el Rey pronunció su cuarto discurso de navidad, el más difícil desde su llegada al trono.... y dibujó una España moderna y nueva...

Una España de vanguardia en la que Raphael volvió a presidir las sobremesas un año más para ayudarnos a desviar la atención de los verdaderos escándalos. Una España en la que el amigo invisible del voto exterior ha sorprendido al Partido Popular con un escaño más en Cataluña... Un lugar al que, quienes están lejos de los suyos desean volver por navidad.

Una España desde la que Mariano Rajoy ha enviado su tradicional mensaje de navidad a los miembros de las fuerzas armadas desplegados en el exterior... procedentes de las cuatro esquinas del país... De las cuatro esquinas y también de Pontevedra.

La comunicación, por cierto, se ha producido a través de videoconferencia es decir, que nuestros soldados han podido ver y escuchar al presidente a través de un plasma... Sin duda se habrán sentido como en casa.

Y una tradición más, a partir de las doce en punto, la cadena ser le ofrecerá su cuento de navidad... La adaptación radiofónica de "La Gran Familia" que le invitamos a escuchar junto a nosotros... Mientras llega ese momento, entonemos el canto que más españoles ha unido estas navidades.

Haya paz. Disfruten este 25 de diciembre porque es navidad y nunca más va a ser hoy.