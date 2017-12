Quién sabe, lo mismo esta Navidad hacemos el esfuerzo por que todo salga bien. Quién sabe, lo mismo este año somos capaces de intentarlo y sacamos algo positivo. Optemos por ser un pelín, solo un pelín, más permisivos con aquellos que no nos gustan tanto. Disfrutemos de lo que nos ofrecen, sea cuanto sea, y pensemos la de veces que tuvimos mucho menos sin que mereciéramos tener tan poco.

Hagamos un esfuerzo, uno pequeño, por intentar ser mejores personas de lo que solemos ser.

Ojalá pudiéramos trasladar todos estos argumentos a nuestra cama y dejásemos de ser tan exigentes con los que se meten en ella. No siempre tenemos la suerte de compartir apetencias, ni siquiera gustos, pero eso no quiere decir que tengamos nosotros la razón, ni siquiera que nuestro argumento sea mucho mejor. Tengamos la libertad de exponer lo que queremos, de reclamar lo que nos excita y nos hace gozar. Pidamos por favor que nos acompañen en todo ese gustazo que supone amar y ser amado. Aunque ese amor solo dure un ratito. Y ese ratito no vaya a repetirse. Ojalá susurrarle al oído a quien deseemos todo lo que vamos a hacer en cuanto el resto de la familia desaparezca y podamos quedarnos a solas. Ojalá abrazarnos. Ojalá enredar. Ojalá llenemos de placer cada rincón de carne que podamos tocar. Ojalá hagamos el esfuerzo de pensar un poquito menos en nosotros mismos y darnos cuenta de que ahí, justo ahí, hay personas que nos quieren y nos hacen bien.

Porque ocurre incluso cuando no queremos que suceda. Sea como sea, tengan cuanto tengan, háganme el favor de intentar ser muy felices.

A veces hasta sucede.