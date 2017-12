Luis Fernández: "Neymar va a ganar el balón de oro con el PSG"

El PSG está este año en boca de todo el universo futbolístico, y no es para menos. Desde el despampanante fichaje de Neymar por 222 millones, pasando por las numerosas goleadas que han firmado en este inicio de temporada hasta llegar al cruce de octavos que tendrá lugar en febrero ante el Real Madrid. Un choque de titanes. Por ello, hablamos con Luis Fernández, mito del PSG y actual director deportivo del centro de formación del club galo.

"Lo más importante es descansar, dejar el fútbol y estar con la familia. Me gusta el Boxing Day, es el único campeonato que no deja de competir, es la tradición inglesa de jugar para los niños y familias, que vayan al campo a ver ese espectáculo. Es casi imposible que otras ligas lo logren. Hemos tenido un buen arranque de temporada, tienen un equipo de mucha calidad con la llegada de Mbappe y Neymar. Cavani me encanta, hace 2-3 años recibió muchas críticas pero está demostrando que sabe hacer goles, calidad y talento tienen. A cualquier jugador le encantaría tenerlo. Harry Kane está feliz en el Tottenham, se siente bien y quiere jugar el mundial".

"Viendo las imágenes y el partido siguiente, lo de Neymar y Cavani no fue nada. Fueron cosas que se dicen, los grandes se conectan y en el PSG se conectarán. A veces, cada uno al tener su carácter pueden pasar cosas. Hay un uruguayo y un brasileño, pueden jugar entre ellos. Hay que respetar a todo el mundo, todas las opiniones de colores y equipos, pero en el tema de Neymar es pura ilusión de ganar el Balón de Oro y la Copa del Mundo. Puede jugar en cualquier equipo de Europa. Él ha elegido el PSG para llegar lo que el quiere lograr. Creo que va a ganar el Balón de Oro con el PSG. El Madrid no necesita un delantero, necesita recuperar a Bale y Benzema", comentó el mito.