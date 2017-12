Jorge Martínez Aspar: "Aún me arrepiento de no haber dejado ganar a Ángel su última carrera"

Eran grandes amigos, compartieron muchísimos años en el paddock, en la pista y también fuera de ellas, así que Jorge Martínez Aspar ha decidido quitar su nombre de la escudería y rendir homenaje a su amigo Ángel Nieto. "En Malasia estuvimos hablando de ellos, me rondaba la cabeza y estuve mirando la posibilidad, Ángel es el culpable del momento del motociclismo en España", explica de forma tranquila sobre el que fue su rival durante tiempo.

"Estar tanto tiempo con él me hizo se un privilegiado", argumenta Aspar sobre las vivencias que tuvieron juntos. "Creo que él se habría emocionado al ver esto", descubre sobre lo que sentiría el maestro al ver que un equipo de Moto3 y MotoGP tendrá su nombre. Tampoco ha sentado mal en la opinión pública, "me tienen machacado, mucha gente me ha dado las gracias", cuenta.

"Para mí no es un paso atrás, no me importa quitar mi nombre, es emotivo y emocionante", asegura sobre el hecho de que su nombre desaparezca para dejar el apellido de Nieto en primer plano. La otra idea de este proyecto es la llegada de Gelete Nieto, "me une una gran amistad con la familia, ya intentamos fichar a su hermano hace meses, pero me lo quitó Valentino Rossi", descubre sobre cómo se ha fraguado esto.

Con Mela Chércoles, Jorge rememora una de sus últimas cenas con Ángel Nieto, en la que le propuso volver al Mundial a su lado. "Me echó la bronca, reímos, fue algo muy muy especial", recuerda el mandatario valenciano, que tuvo una relación muy especial con Ángel Nieto, pese a tener grandes disputas con él.