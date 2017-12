"Es un mal resultado y debemos abrir un período de reflexión. Huyo de los trazos gruesos, pero no nos podemos esconder". El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, reconoce que las expectativas de su partido no se han cumplido en las elecciones en Cataluña, aunque insiste en la importancia de diferenciar los comicios autonómicos de los generales. "Hemos tenido que tomar las decisiones más difíciles como con el recurso al Estatut ante el Constitucional o la puesta en marcha del artículo 155. Hemos sido un partido profundamente incómodo para el independentismo".

Martínez Maíllo ha reiterado que al PP le gustaría "que Arrimadas hiciera el trabajo que le corresponde y que intente formar gobierno", a pesar de que no suman la mayoría necesaria para conseguirlo. Reconoce que no han hablado con Ciudadanos, solo han hecho "apelaciones públicas".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas ha respondido a Maílllo que "las fuerzas constitucionalistas no suman lo que tienen que sumar" para formar gobierno. "Estaremos a la expectativa para ver si los demás pueden hacerlo. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver si se pueden formar unas mayorías o no. No vamos a entrar en conversaciones con Puigdemont o ERC".

Martínez Maíllo considera "injusto" que se catalogue al PP de inmovilista. "Hemos cambiado la economía de este país desde la crisis. Hay una agenda de reformas pendientes que el PP quiere liderar. Mano tendida a las reformas".

Desde el PSOE, su secretario de organización José Luis Ábalos cree que el PP "reacciona mal" cuando se habla de reformas. "Siempre están a la defensiva, son involucionistas y la prueba son los recortes que han hecho en los últimos años de derechos y libertades de los trabajadores".

Ábalos opina que se plantearon "expectativas elevadas" en el PSC a la hora de valorar los resultados del 21-D. "Nos preocupa más Cataluña que el partido en este momento".

La portavoz adjunta del Grupo Confederal de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, cree que en Cataluña no ha ganado ninguno de los dos bloques sino "el bloqueo".

Sostiene que el discurso del rey fue "vacío y alejado de los ciudadanos" porque dijo que la crisis había pasado "cuando no es así" y "pasó de puntillas" por el asunto de la corrupción.

"España necesita grandes reformas, y vendrán con una alianza de las fuerzas progresistas. Cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo, gana la derecha", ha asegurado Belarra.