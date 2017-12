"Mi Nochebuena empezó con una llamada de Skype"

"Siempre he tratado de distribuirme las vacaciones para poder ir un par de veces al año, una en Navidad, pero este año no he podido", nos cuenta Ana. Ella lleva cinco años viviendo en Panamá, a dónde se fue por motivos laborales. Así que estas están siendo unas fiestas atípicas, "he cambiado el frío, los calcetines, por el sol, la arena de la playa los villancicos salseros", relata. "Se lleva bien aunque siempre echas de menos a la familia. La Nochebuena empezó con una llamada por skype, con un par de lágrimas. Nos juntamos la familia de aquí, los amigos, y exactamente pasará lo mismo en Nochevieja", nos cuenta.

