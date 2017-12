"Nunca he dicho que no a compartir una canción"

Ana Belén siempre está cantando. En una sobremesa en su casa, ella es la que antes se arranca, ya sea villancicos o cualquier canción que se le venga a la cabeza. “Se ha perdido la costumbre, porque los villancicos se dejan de cantar en las casas por parecer viejos. En cambio, todo el mundo canta el de Mariah Carey, ‘All I want for Christmas is you’.

Seguramente, las primeras que se le vienen a la cabeza ahora son las de su disco ‘Dual’, 33 canciones con otros artistas a lo largo de su carrera. Antonio Banderas, Camarón, Antonio Flores y Cecilia, entre otros, han cantado con ella. “Cuando me han llamado para compartir una canción, aunque sea un cantante que está empezando, si sé que la puedo cantar, acepto siempre. Nunca le he dicho que no a nadie”.

Una carrera que repasamos con ella, en un duelo contra la historia, a través de algunas de las 33 canciones que contiene 'Dual'. En este recorrido viajamos hasta el año 94, cuando rodó ‘La pasión turca’, y grabó el clásico ‘Aguas de março’ con Carlos Berlanga. “Me llamó y me dijo que estaba preparando un disco en solitario y que quería grabar esta canción porque para él el rey de la música era Antonio Carlos Jobim. Y me apunté inmediatamente”.

En el 89 cantó con Camarón, pero no llegó a coincidir con él en la grabación ni en directo. “Lo canté lo mejor que pude y me dijeron que a Camarón le había gustado. Pero la única pena es que no pude cantar con él. Aunque le hubiese estado mirando todo el rato y no hubiese sido capaz de sacar ninguna nota…”.

“Las canciones hay un momento que dejan de pertenecerte y le pertenecen a la gente”, dice sobre la canción “España, camisa blanca”, que escribió su marido, Víctor Manuel, y que interpretaron juntos. “Gracias a un pequeño verso de Blas de Otero, Víctor escribió esa letra, en la que habla de lo que somos, de lo bueno y de lo malo de España”. El verso al que se refiere Ana Belén es ‘camisa limpia de mi esperanza’.