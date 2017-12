No sé si estos son los mejores días para hacerlo; igual no, o igual sí. Pero tampoco me importa mucho. Hoy vamos a hablar de la muerte, pero desde la vida; desde el convencimiento de que morir dignamente y sin sufrimientos inútiles forma parte de una buena vida.

Sí, sí, ya sé que es un asunto incómodo, que pica mucho, más de uno –y más de una– estará pensando: “¡joder, Francino, vaya tema para las navidades!” Lo entiendo.

Cadena SER / Cadena SER

Pero antes de que cambien de emisora, me gustaría: primero, que piensen por un momento por qué nos da tanto yu–yu hablar de la muerte, si es lo único seguro que tenemos en esta vida. Y segundo, que intenten ver el documental “los demás días”, que muestra el trabajo de un equipo de cuidados paliativos del servicio madrileño de salud.

Es un trabajo preciso, y en algún momento precioso. ¿Que te hace llorar? sí, bastante ¿que te hace pensar? también, y mucho. Y aunque no esté en salas comerciales –sólo se proyecta en pases especiales y con coloquio posterior– estaba pensando que sería genial encontrar un hueco entre “Jumanji”, “Ferdinand” o la última de “Star Wars” para darse un chute de realidad; que no es incompatible, porque yo creo, sinceramente, que ver “los demás días” nos hace mejores.