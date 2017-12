Los policías aún desplegados en Barcelona desde los días previos al 1 de octubre no tuvieron una noche buena. La cena de Navidad consistió en unos espaguetis, croquetas y bacalao rebozado, así, a palo seco, sin deconstrucciones, esferificaciones, espumas ni sofisticadas tempuras. Y todo ello regado con agua y servido en bandeja de plástico. Agentes y sindicatos han denunciado el escueto menú señalando que “a los delincuentes encarcelados se les da mejor trato”, cosa cierta si uno revisa la cena de Estremera, por ejemplo. Interior ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias y determinar responsabilidades.

No creemos que ninguna ordenanza especifique cuáles han de ser las condiciones del rancho navideño de agentes de servicio pero estamos convencidos de que cualquiera, dentro de sus posibilidades, se esmera un poquito más en fechas tan señaladas. Como las circunstancias parecen claras, quedamos a la espera de las responsabilidades. Quizás el cocinero no sea muy exigente, puede que sus superiores tengan sensibilidad hibernada o, vaya usted a saber, a lo mejor el presupuesto no daba para otros lujos. Sólo cabe esperar que el 25 no comieran de sobras y que el 31 puedan celebrarlo de mejor manera.