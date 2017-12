La gesta marítima que venció al cáncer

Habíamos dejado al proyecto Ocean Dream, Sailing For Life a punto de embarcar rumbo a cumplir su sueño. Para aquellos que no se acuerden, esta aventura consistía en un viaje desde Mallorca hasta la isla de Martinica, cuyo objetivo era el de recaudar hasta 40000€ que se destinarían a diferentes proyectos de investigación contra el cáncer. Dos meses más tarde, estas heroínas están de nuevo en El Larguero para contarnos su experiencia.

"Ya nos hemos recuperado del esfuerzo, hemos tenido un cuerpo que se ha adaptado a las adversidades. Por una causa como esta, volveríamos a embarcarnos en algo así. Deseamos que Ocean Dream se mantenga en el tiempo, que mujeres que han superado un cáncer se encuentren a sí mismas y encuentren fuerzas. Fui la cabeza pensante de todo esto, sí. Más que experiencia buscábamos conocimientos del mar, que no te asustara", comenta Natalia.

"Estoy muy contenta, no me esperaba vivir esta experiencia, te quedas con buenos momentos ha sido todo muy intenso. Pasé la enfermedad hace 10 años y me queda la sensación de haberlo dado todo, hemos dado aliento. Mientras haya mujeres que estén dispuestas a hacerlo, ahí estaremos", comenta Belén.

"Me presenté al casting y tuve la suerte de ser seleccionada y he podido compartir este reto. Para mí ha sido un regalo, siempre me quedará el orgullo de haber participado. Cuando has tenido la suerte de curarte, sientes la necesidad de ayudar. Cuando una persona está en algunas etapas de la enfermedad, recibe mucho ánimo al saber de nosotras. Esto es lo más importante", finalizó Katerina.