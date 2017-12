Peligra el VAR en España para la próxima temporada

La implantación del VAR en La Liga 2018/2019 pende de un hilo. Tanto es así que a estas alturas de la competición la noticia sería que finalmente tuviéramos videoarbitraje la próxima temporada. Termina el mes de diciembre y los árbitros españoles desconocen por completo el funcionamiento del VAR, algo indispensable para su puesta en marcha. La RFEF está de vacaciones hasta el día 8 de Enero, los colegiados sólo piensan en los primeros partidos que tienen asignados para el nuevo año y por si todo esto fuera poco la disputa de las diferentes eliminatorias de la Copa del Rey hacen imposible comenzar con las clases teóricas hasta Febrero.

El tema es muy grave. Juan Luis Larrea había anunciado el 25 de Octubre en El Larguero que el VAR llegaría a España en Agosto pero, tras comunicárselo en Noviembre a los árbitros, no se ha producido ningún avance. Fuentes fiables consultadas por la Cadena Ser atisban dejadez absoluta desde los despachos de Las Rozas, más pendientes del futuro de Villar y su asamblea que de activar un sistema que reclaman todos los estamentos del fútbol. Se percibe conformismo, desinterés absoluto en acortar los plazos. Como dijo Larrea el pasado 15 de Diciembre “igual lo tenemos que aplazar un año”. Además, el set donde se analizarán todas las imágenes no está montado por mucho que La Liga pone todo de su parte.

La IFAB se encarga de controlar todo lo relativo al VAR en cada país por orden de la FIFA y si no cumples con los requisitos establecidos, no te dan la autorización. Es evidente que la International Board quiere llegar a tiempo, pero para que eso ocurra nuestros dirigentes deben cambiar el ritmo. Si no se acelera el proceso de manear inmediata, España se quedará sin VAR otra temporada porque de hecho ya se considera imposible que la preparación sea perfecta. La clave no es llegar, es hacerlo con la fiabilidad necesaria. La poca confianza en la tecnología y la preocupación de los actuales rectores por el futuro de sus cargos dejan en un segundo plano algo que muchos daban por sentado.