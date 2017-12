Ciudadanos esperará a ver si los independentistas consiguen gobernar

Las apelaciones del PP o del PSOE a Inés Arrimadas para que tome la iniciativa como la candidata del partido más votado en las pasadas elecciones catalanas no calan en las filas de Ciudadanos. El partido naranja sigue apostando por ocupar el espacio de un observador ante los intentos del independentismo de cerrar un acuerdo que les permita volver a gobernar. El diputado Carlos Carrizosa defiende esa posición. "Habrá que ver si todos los elegidos consiguen el acta de diputados, si hay algún voto que les falte y si se ponen de acuerdo entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP". Carrizosa ha asegurado en Hora 25 que su partido no renuncia a nada pero que primero "hay que esperar a ver si consiguen ponerse de acuerdo y si no es así, después habrá que sumar los votos con los que contaríamos".

Ciudadanos se revuelve cuanto más insiste el PP en exigirle un paso adelante y utiliza el pésimo resultado electoral de los populares como contraataque. Carrizosa asegura que "el bajón del PP y la escasa subida del PSOE es lo que hay sobre la mesa. Nosotros hicimos los deberes y son otros los que se han quedado con un resultado corto".

Negociación sobre la presidencia del Parlament

Carlos Carrizosa ha reconocido que su formación ha mantenido ya los primeros contactos para la conformación de la próxima mesa del Parlament y la elección de quien vaya a presidirlo. "Que Ciudadanos presida el Parlament está sobre la mesa, entendemos que nos correspondería la presidencia o la vicepresidencia y un puesto más en la mesa. Sería un buen síntoma que en esta negociación se consiguiera un acuerdo general que satisfaga a todos los grupos".

Por último, Ciudadanos descarta que Carles Puigdemont pueda ser investido a distancia como ha sugerido su partido. Carrizosa niega la mayor y descarta que Puigdemont pueda ser un presidente viable para Cataluña desde su fuga o desde la cárcel.

Tomar la iniciativa

Más moderado que sus compañeros de filas se ha mostrado Pablo Casado, que en Hora 25 ha reconocido que dio la enhorabuena a Arrimadas tras su victoria. “Los partidos constitucionalista tenemos que estar ahora unidos”, ha apuntado. “Ya saben las posición del PSOE y del PP al respecto y creo que es positivo que tomemos la iniciativa”, ha añadido. Casado reconoce que los números son los que son, pero cree que los partidos independentistas también tienen muy complicado –dadas las circunstancias- formar un gobierno viable.

Casado admite que los resultados del PP han sido malos, pero no cree que haya que buscar responsables. “Nosotros queremos sumar y no íbamos con una estrategia electoral solo para nuestras filas”, ha explicado antes de destacar que lo más positivo de estas elecciones es que los tres partidos constitucionalistas se han unido de una forma positiva