Juan Arza, tras su dimisión como secretario de estudios del PPC: "El partido no está haciendo las cosas bien en Cataluña"

"No se ha estado haciendo las cosas bien en relación al conflicto catalán, ha habido una primera fase de estupefacción, pero ya se debería haber hecho un diagnóstico para actuar de manera adecuada y los ciudadanos lo han captado así". El secretario de estudios del PPC recién dimitido, Juan Arza, explica así tanto su decisión de dar un paso atrás como los resultados obtenidos por su partido el 21-D.

Arza opina que alguien tiene que asumir responsabilidades. "Aunque en mi caso es limitada y mi cargo es modesto, creo que es necesario enviar un mensaje a la sociedad de que hay disposición a cambiar y enmendar el rumbo". Después de 22 años de militancia, es crítico con la gestión del PP en los últimos tiempos.

"La gestión del 1-0 fue un desastre. No se actuó con eficacia, no se consiguió evitar y luego se llevó a la Policía a la boca del lobo. Fue un desastre comunicativo", explica Juan Arza, convencido de se debería haber actuado de forma contundente mucho antes. "Hubo un 9-N y entonces ya se observó la intención de ruptura de los independentistas".

Juan Arza cree que Ciudadanos nunca ocupará el lugar del PP en Cataluña: "No han tenido opción de gobernar. No pueden ocupar el gran espacio de centro derecha. Tienen la flexibilidad y agilidad que el PP no tiene porque no han sido un partido de gobierno". El PPC, que contaba con once diputados en el Parlament, logró sólo cuatro escaños en las elecciones autonómicas, frente a los 36 que sumó Ciudadanos.

El viernes pasado dimití como Secretario de Estudios del @PPCatalunya. La sociedad nos exige una renovación urgente https://t.co/2d1ottX6nN — Juan Arza (@juanarza) 26 de diciembre de 2017