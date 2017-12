"Es triste pensar que los investigadores españoles tenemos que irnos fuera para desarrollar nuestra carrera"

"Me viene a EEUU hace un año y ocho meses tras defender mi tesis doctoral en ciencia y tecnología informática. Me vine por el gran hastío que tenía con el sistema científico español. Creo que prioriza la cantidad sobre la calidad, el número de artículos frente a la calidad de los mismos. Es un sistema que sólo beneficia a unos pocos y que olvida el fin último de la ciencia: facilitar avances para la sociedad", relata Rosa Romero. Esta Navidad no ha podido volver a casa, "es triste pensar que tienes que hacer esta serie de sacrificios, que los investigadores españoles tienen que estar fuera de casa para poder desarrollar su carrera", apunta Rosa que manda, además, un mensaje de agradecimiento a su familia.

