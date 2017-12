Las mujeres reinan en la comedia televisiva

2017 ha sido un buen año para la comedia. En España, por ejemplo, hay grandes títulos como Vergüenza o El fin de la comedia, de las que ya hemos hablado en La Script, pero para repasar lo mejor del año, nos centramos en las tendencias que han predominado en la comedia de este año. Si nos ceñimos a esas tendencias, la primera sería: las mujeres manejan el cotarro: la mayoría de comedias mejor valoradas de 2017 están protagonizadas y creadas por mujeres. Y también hay cierto auge de la comedia blanca, puramente optimista, con títulos como The Good Place.

1.-The Marvelous Mrs Maisel, de Amazon

Está ambientada a finales de los años 50 en Nueva York. También tiene el nivelón estético de Mad Men. A pesar de su estreno tardío en noviembre y escasa promoción, figura como una de las series mejor valoradas del año. Es de la creadora de Las Chicas Gilmore, Amy Sherman-Palladino que ejerce de productora ejecutiva junto a su marido. La protagonista, Midge Maisel, es una joven ama de casa con dos hijos. Su vida cambia cuando se da cuenta de que tiene un gran talento como monologuista. Arranca con el brindis de su boda en el que ella misma se autodescribe como hija de familia judía adinerada que fue a la Universidad pero que lo suyo era encontrar a un hombre. La acompañamos en su proceso de liberación como mujer de los años 50 y en su descubrimiento del oficio de cómico. La interpreta Rachel Brosnahan (la testigo escondida de House of cards)

Crítica: Debería llevarse todos los premios. Es una serie deliciosa, disfrutona, discretamente reivindicativa, romántica, directa, aguda y emocionante.

2.- Master of None, Netflix

Es la comedia del actor y creador Aziz Ansari. Italia ha sido uno de los principales escenarios de la segunda temporada con homenajes al cine clásico italiano de Antonioni (La Notte) o de De Sica (Ladrón de bicicletas). Ha supuesto un giro romántico. Aun así, sigue reflexionando sobre temas como el racismo (con los indios) o la religión. El capítulo ‘Acción de gracias’ habla de la salida del armario de Denise, la mejor amiga del prota que interpreta la actriz y guionista Lena Waithe que ganó el Emmy por el guión de este episodio.

Crítica: La segunda temporada es arriesgada, nostálgica, romántica y divertida, pero es el año de las mujeres, Aziz.

3.- The good place, Netflix

La comedia revelación de 2016, que sigue en el top. Supone una vuelta de tuerca del formato de sitcom con cuatro paredes, varios personajes fijos y un chiste tras otro. Es de co-creador de Parks and Recreations, Michael Schur. La protagonista Eleanor (Kristen Bell) es una chica que, tras morir, va a The Good Place (El sitio bueno-El Cielo) donde la espera el encargado, Ted Danson.

Crítica: en plena revolución de los géneros televisivos sorprende una comedia tan plana y tan blanca. La vuelta de las sitcom ha traído este entretenido pasatiempo, pero no tiene tanta fuerza como otros títulos.

4.- Will and Grace

El éxito de The Good Place coincide con la vuelta de Will and Grace tras once años, una sitcom sobre dos compañeros de piso (un gay y su amiga, Eric Mackormack y Debra Messing) al estilo de los 90 que ha conseguido encajar de nuevo a pesar de las risas enlatadas. Volvieron con un capítulo sobre la victoria de Trump.

Crítica: Su vuelta ha sido positiva pero lo más destacado de esta serie de tono noventero es su crítica al nuevo presidente de USA.

5.- Black-ish, Fox

Otra sitcom, pero esta vez sobre una familia acomodada de raza negra cuyo padre 'Dre' (el actor Anthony Anderson) es un creativo casado con una cirujana (la actriz Trecee Ellis Ross) que hace lo imposible porque sus hijos no pierdan sus raíces. En la tercera temporada se marcó un tremendo speech sobre la victoria de Trump.

Crítica: Negros pijos en un momento en el que triunfan las series mucho más reivindicativas y críticas con el racismo. Se asemeja más a series de los noventa como El príncipe de Bel-Air o Steve Urkell.

6.- Insecure, HBO

Otro exponente de la comedia televisiva femenina, todavía brilla más en su segunda temporada, sobre las tribulaciones personales y profesionales de una veinteañera negra también llamada Isa. Se basa en la webserie de la youtuber Isa Rae que ha desarrollado una plataforma para contenidos creados por afromaericanos.

Crítica: Otra forma de abordar el racismo y el feminismo, con un formato novedoso y que supone el intercambio entre YouTube y una plataforma de televisión por cable

7.- Better things, HBO

Otra pontente voz femenina es la de la actriz Pamela Adlon. Su comedia autobiográfica e intimista Better Things, de HBO, sobre una madre y sus tres hijas, está siendo todavía más elogiada en su segunda temporada a pesar del escándalo de acoso sexual que ha salpicado a su co-productor y amigo Louis Ck. El capítulo ‘Elogio’, en el que las celebran un funeral ficticio en honor a la madre, es uno de los momentos más emocionantes de la temporada.

Crítica: divertida, fresca y que muestra a la mujer desde otro punto de vista. Una pena que el affair de Louis CK la haya dejado fuera.