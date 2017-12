En Bilbao ha dado rueda de prensa el presidente del Athletic, Josu Urrutia, con un tema por encima de todo: el futuro de Kepa, el portero del equipo rojiblanco.

El resumen de lo poco que ha dicho es que a día de hoy no tiene ni idea de si Kepa va a seguir o si se va a marchar, que hubo un acercamiento hace un mes pero todavía no hay respuesta del jugador, que no ha llegado oferta formal por el portero ni del Real Madrid ni de ningún otro club, que el Athletic no es un club vendedor y que el que quiera fichar tiene que pagar la cláusula.

Yo, sinceramente, me esperaba bastante más de Urrutia en la rueda de prensa de esta mañana. Al menos el dar la cara por el club y explicar al socio cuál es realmente la situación, porque lo único que ha hecho es despejar balones. Ha contestado a casi todo con una frase que podríamos considerar la estrella de la comparecencia: "No quiero anticiparme y ponerme en una situación que todavía no se ha dado".

No. Eso ya lo tenemos claro. Lo de anticiparse no se le da bien a Urrutia. Por no anticiparse ni se ha anticipado a la renovación del contrato de uno de los porteros con más futuro de Europa. Parece que esto lo veía todo el mundo menos la directiva del Athletic. Han tenido que esperar a última hora y se le han adelantado. Ahora tiene que estudiar la última noche para el examen, como se suele decir.

Da la sensación de que Urrutia está intentando salvar una situación que parece casi perdida aunque lo que queda claro es que la gestión está en entredicho por parte de la directiva del Athletic que, una vez más, se le ha puesto la cara colorada.

No tenía buena cara Urrutia en la comparecencia en la que creo que no ha convencido a ninguno de los socios del conjunto vasco y, si todo va dentro de lo normal, Kepa va a acabar jugando en el Real Madrid y esto se va a anunciar en el próximo mes de enero.

