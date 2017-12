Paco Jémez: "Si la indisciplina no es castigada como merece, yo dimitiría"

Sabemos que a Paco Jémez le gustan los retos, y el reto que se ha propuesto es monumental. Ha llegado a la UD Las Palmas con el objetivo de salvar a un equipo canario que ahora mismo ocupa la última plaza de la Liga Santander de fútbol. Hablamos con él en El Larguero para que nos cuente cómo está viviendo sus primeras horas como entrenador del conjunto amarillo

"Estoy muy contento, estoy trabajando ya en Las Palmas. Soy un culo inquieto, después del año en México me ha empezado a picar y no se puede hacer nada más. He encontrado buena predisposición y muchas cosas para cambiar, lo lógico en un equipo que está dónde está. Hay que cambiar costumbres, el fútbol es un deporte de buenas rutinas y aquí algunas no lo son. Tienen que saber cómo nos gustan las cosas, tienen que amoldarse a lo que queremos. Ellos tienen que sentir que somos un equipo, ideas generales".

"La idea ya la conocen, ahora hay que machacarla, corregir ideas. Nos gusta la presión arriba, ya estamos viendo vídeos. El día del Valencia quiero ver cosas distintas de las que se hacían y que hemos trabajado estos días. Tengo ciertas ideas de quién me vale pero no he tomado todas las decisiones, no me corre prisa, quiero ver a la gente entrenar. No cuento con Araujo, no le necesito. Lo tengo claro. Si algún jugador comete una irregularidad y no se toman las medidas oportunas, yo dimito".

"Si está en manos del presidente, que traigan a Jesé mañana mismo. Pero tendríamos que tener una charla, yo quiero al Jesé que conozco, tendría que dar ejemplo en todo. Tenemos que sacar la mejor versión. La idea es sacar del equipo a Remy y Oussama, es una decisión que yo he tomado. No hemos planteado traer nada para la portería, tenemos otras prioridades. Peñalba es un jugador con mucha planta, muy técnico, con buen juego y mucho veterano. Tener a Viera es un lujo. No ha rendido al nivel esperado y tenemos que sacar la mejor versión de él", finalizó Jémez.