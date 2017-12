Francis Roig: "Hay que utilizar la cabeza para plantear bien el año"

"La exigencia es alta y Rafa ha considerado que no estaba al 100%", cuenta Francis Roig a Yago de Vega y Álvaro Benito en El Larguero de la Cadena SER. El entrenador catalán cree que no ha sido una pretemporada normal y que precisamente por ello se ha decidido no empezar. "Va bien y creo que hay tiempo para ponerse en forma", aclara Roig sobre su presencia en el Open de Australia.

"No es lo mismo acabar el año jugando el Máster y pudiendo jugarlo, que acabar con una lesión", argumenta Francis sobre lo que esa lesión ha condicionado la pretemoporada del jugador balear. Roig ve crucial "utilizar la cabeza" para planificar bien la temporada.

Tienen claro que este será un año de seleccionar más el calendario, quizás jugará algo menos, pero también aclara Francis que en ningún caso hará lo que Roger y dejará de jugar durante largas temporadas. "Rafa siempre intenta jugar todo lo que puede", sentencia, añadiendo que jugará hasta que se vea competitivo.

"A Rafa le hace muchísima ilusión jugar la Copa Davis, pero primero debe mirar por su físico, puede haber un cambio de superficie..." cuenta Francis Roig sobre la posibilidad de que tras el Open de Australia juegue la Davis.