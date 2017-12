Ayer, el número dos de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, explicaba aquí, en Hora25, por qué su partido no va a tomar la iniciativa para formar gobierno. No suman, decía, esto está claro pero, además, añadía que primero quieren esperar a ver que hacen los independentistas. Wait and see, dijo literalmente.

Y es que el acuerdo en el otro bando tampoco está tan claro, ni parece tan fácil. Junts per Catalunya mantiene que solo Puigdemont puede ser investido president de la Generalitat y para ello insiste en que se le den garantías para que pueda volver a España y tomar posesión del cargo. En su relato inverosímil, Puigdemont nunca cuenta un pequeño detalle, que hay un proceso judicial abierto contra él, con una orden de captura vigente en territorio español y que se hará efectiva en cuanto pise este país. Y da igual que su partido fuera la segunda fuerza más votada en Catalunya, da igual que en su realidad paralela él se siga considerando el presidente legítimo. Realidad sólo hay una y es que él no podrá ser investido, porque lo del sistema telemático forma parte de esta realidad paralela.

Por eso sería importante que Puigedmont dejara de mentir. Él no va a poder ser investido. Vayamos al plan B y ¿Cuál es el plan B? Esto es lo que reclama Esquerra Repúblicana que ya tiene a Oriol Junqueras en la parrilla de salida. Si Puigdemont no vuelve, Esquerra cree que corre el turno a Junqueras, vicepresidente legítimo, siguiendo la terminología independentista.

¿Y la CUP? Si la legislatura pasada decíamos que nunca diez diputados habían sido tan rentables, estamos a punto de decir que nunca cuatro diputados lo habían sido también. De momento, Rufián ya ofrece un diputado para que puedan tener grupo parlamentario y no tener que compartir grupo mixto con el PP.

La negociación no ha hecho más que empezar. No andaba desencaminado Carrizosa cuando decía lo de esperer y mirar.