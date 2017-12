"Podéis ser pobres pero no podéis perder la dignidad"

El pasado domingo, día de Nochebuena, el Padre Ángel organizó una cena para 200 personas sin recursos que se celebró en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes, con un menú elaborado por el chef Martín Berasategui, que consistió en una sopa de bocata de jamón como primer plato, un jarrete de cerdo asado con puré de patatas especial de segundo, y de postre, un tiramisú Astigarraga.

El Padre Ángel asegura que en la cena de nochebuena "los importantes son las personas sin hogar", a pesar de celebrarlo con personalidades como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, los importantes son ellos. Y aprovecha para parafrasear al Papa Fráncisco: “se puede ser pobre pero no se puede perder la dignidad”, asegura.

Al día siguiente de esta cena, el día 25, Navidad, lo vimos en la televisión en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’. Pasó de cenar con los más desfavorecidos a compartir mantel con Bertín. En ese programa salió un tema que suele ser espinoso para la Iglesia: la homosexualidad, aunque el Padre Ángel lo tiene claro: “yo no puedo negar la bendición a una paraja de hombres si me lo piden”, asegura. Matiza que él no puede casarlos pero sí darles su bendición y así lo demostró en el prime time de Telecinco.

El religioso ha hecho balance de su tiempo en Haití, donde acudió tras el terremoto de 2010, y asegura que queda mucho por hacer.