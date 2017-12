La historia de Sergio

A nadie nos gusta cometer errores, absolutamente a nadie; y además puede costar bastante admitirlos. Lo que no es sano es dejarse desbordar por la culpa y abrumarse, en lugar de incorporar esos errores como un elemento de superación personal; o sea, extraer lecciones de los mismos. Bueno, estas frases, que podrían formar parte de cualquier manual barato de autoayuda, cobran hoy toda su dimensión con la historia que vamos a contarles.

Miren, las fiestas de navidad y año nuevo son tan propicias para hacer planes y tramar proyectos de todo tipo que corremos el riesgo de olvidar –más que nunca- que en un instante, en apenas un segundo, una mala decisión nos puede cambiar la vida; y no para bien, precisamente. Hoy traemos a ‘La Ventana’ la historia de alguien que pasó por este trance. Ocurrió hace ocho años, por estas fechas.

Un tipo joven, 32 años, casado, con dos hijas, deportista, motero… tomó una decisión, no mala; pésima: coger la moto tras haber bebido. Se estampó contra una farola, se rompió lo que no está escrito y perdió casi el 90% de su movilidad. Hoy va en silla de ruedas, lo ha pasado francamente mal… pero acaba de celebrar por todo lo alto el octavo año de esa vida extra que dice que le han regalado. Vamos, no sólo eso, está metido en política, es concejal en Vélez-Málaga, concejal de fiestas, que seguro que alguna broma habrá generado el cargo. Pero es sobre todo –él quiere ser, y eso es lo importante- un recuerdo, un símbolo, un aviso, de lo que debemos y no debemos hacer.

Se llama Sergio Hijano, creo que tiene mucho valor y celebro que siga vivo para poder contarlo. Este año, las casi 1.200 personas que se han dejado la vida en la carretera, más de un 10% por culpa del alcohol, no han tenido tanta suerte.