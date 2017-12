¿Parsimonia frente a la violencia de género?

Asesinos y maltratadores de mujeres actúan en España con una brutal eficacia. Hoy hemos conocido un nuevo crimen. Mientras tanto, la respuesta del Estado no siempre está a la altura del drama. Ayer, por fin, vimos la imagen del pacto de Estado para atajar la violencia machista. En la era digital, la foto ha tardado tres meses en revelarse, desde que el Congreso lo aprobó en septiembre. Y para ver todas sus medidas desarrolladas aún habrá que esperar cinco años. En 2018 sólo se pondrán en marcha el 12% de las acciones.

Hace siete meses, el parlamento también aprobó una medida para reconocer a todos los huérfanos de esta violencia una pensión de orfandad aunque su madre no hubiera cotizado a la Seguridad Social. Pero la proposición de Ley aún no es ley, mientras los huérfanos gotean cada semana y su infancia vuela. Ya sabemos que los procedimientos requieren tiempo y los recursos no llueven del cielo. Pero también sabemos que en circunstancias excepcionales, sea para modificar la Constitución o para atender los requerimientos de la OTAN, los procedimientos se aceleran y los recursos se encuentran. Y que cada año mueran asesinadas medio centenar de mujeres es, donde las haya, una circunstancia excepcional.