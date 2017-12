La segunda vida de Sergio Hijano

"Hoy cumplo 8 años de la vida extra, esa que no saben cómo, pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo, yo y la farola número 91 de la Avenida Juan Carlos I en Vélez-Málaga". Así comenzaba el post que Sergio Hijano compartió en su muro de Facebook hace diez días. Este miércoles, en 'La Ventana', Sergio nos ha contado su historia.

El 18 de diciembre de 2009, tras tomarse unas copas con sus amigos, Sergio Hijano cogió la moto para volver a casa. El accidente que sufrió le mantuvo casi un mes en la UCI, otros dos meses y medio en el Hospital Carlos Haya de Málaga, y nueve meses más, haciendo rehabilitación, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"Yo pensaba que controlaba y no". Así reconoce Sergio la grave imprudencia que casi le cuesta la vida y que le dejó en silla de ruedas. "Esto es muy duro, muy grande. Lloraba todos los días, pensando en el sentimiento de culpabilidad, por qué cogí la moto, por qué bebí, qué va a ser de mi vida...", ha contado el malagueño.

Sergio Hijano es actualmente concejal de Feria y Fiestas en el Ayuntamiento de su localidad, Vélez-Málaga. Compagina esta labor con las charlas que da para prevenir y concienciar sobre el riesgo de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Hijano, que ha reconocido estar "contento y feliz por poder celebrar una Navidad más", ha relatado también el primer encuentro con sus hijas tras el accidente: "Estuve casi cinco meses sin verlas y cuando vinieron a verme tenía miedo, no sabía si me iban a querer estando en silla de ruedas. Con seis y dos años, mis hijas se bajaron del coche, corrieron hacia mí, me abrazaron, me dijeron que no me preocupara, que me querían... Después de eso, cambié el chip".