El 28 de diciembre de 1833, la reina regente María Cristina de Borbón se casaba, “en secreto”, con Fernando Muñoz, el hijo del estanquero de Tarancón, que además era su guardaespaldas. El Gobierno y las Cortes no daban crédito. ¿No sería una inocentada? No, no lo era.

