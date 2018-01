Veteranos: runners que superan los 50 años... ¡e incluso llegan a los 98!

Comenzamos el primer SER Runner del año hablando de récords, pero en este caso no de los de Bekele, Keitany o Kipchogue. No hablamos de oros olímpicos ni de podios en mundiales en los que habitualmente se sitúan los focos. Queremos hablar de atletismo, de running, con corredores populares a los que muchos no esperarían ver en una línea de salida... ni mucho menos alcanzando una meta.

Son auténticos récords de edad, de gente que une deporte y veteranía. Existen categorías específicas para ellos, divididas también por tramos de edad, y algunos son un auténtico ejemplo de que lo que diga de nosotros el carné de identidad, nuestra fecha de nacimiento, es una simple anécdota.

Muchos profesionales de la medicina defienden que es la mejor forma de mantener una buena salud: seguir practicando deporte, con mesura y teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno, evidentemente, pero seguir haciéndolo más allá de los 40, 50, 60 o unos cuantos más años.

Para ello contamos con Fernando Markina, coordinador de las categorías máster en la Federación Española de Atletismo, y con dos ejemplos de que correr siendo un veterano -o incluso algo más- es posible y positivo. Ester Colás tiene 50 años, tiene récords en competiciones de velocidad y recientemente ha participado en los Mundiales en categoría de 50-54 años. También charlamos con Valentí Huch, récord de España de mayores de 90 años en las categorías de peso, longitud, martillo, triple salto y 60 metros lisos. Tiene 98 años.