Los cómicos se comen las uvas

Se acerca el fin de año y nuestros cómicos Pedro Aznar, Antonio Castelo y Llum Barrera se quieren comer ya las uvas, que el 2017 se les ha hecho largo. Sí el procés ha sido desgastante, pero por una vez, no vamos a hablar de Cataluña. Aunque no lo creáis, pasaron más cosas: Pedro Sánchez gana la guerra de las galaxias del PSOE; Pablo Iglesias, jefe del clan Lannister, venció a Íñigo Errejón, líder de los Stark; Donald Trump... Bueno, este come aparte.

Y el clásico de esta sección, el filósofo/presidente M.Rajoy, no podía faltar. Vamos a repasar sus mejores momentos y sus grandes cruces dialécticos. No solo en el Congreso de los Diputados, sino también ante la justicia. Que el hombre tuvo que ir como testigo por el caso Gürtel... eso ya tal.

Fake news ha sido elegida como la palabra del año por el diccionario Oxford. Y es que otra cosa no, pero bulos hemos tenido para dar y tomar. Para hablarnos de los peores bulos del año, nos acompaña David Fernández, miembro de la maldita.es.

Y como se acerca el fin de año, nuestros cómicos ya piensan en sus buenos propósitos de año nuevo.

Este año ha provocado que muchos periodistas ya ni se acuerden de que aspecto tienen sus casas. Esperemos que el 2018 sea más benévolo.